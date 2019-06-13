صافرات الانذار تدوي بمدينة اشكول جراء اطلاق صاروخ من قطاع غزة

اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وزعم افيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، “انه متابعة للتقارير عن سماع صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراضه على أيدي محاربي القبة الحديدية”.

وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت في مدينة اشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، فور رصد إطلاقه.

وقالت قناة “مكان” الإسرائيلية إن “جيش الدفاع استنفر قواته في المنطقة، ويقوم بعمليات بحث وتفتيش”.

ويأتي هذا التصعيد عقب إحكام الجيش الإسرائيلي، مساء يوم أمس الأربعاء، حصاره البحري وفرضه طوقا أمنيا بحريا على قطاع غزة، كما حظر الصيد، إثر تقليص مساحته تدريجيا خلال الأسبوع الماضي، بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة التي تسببت باندلاع 8 حرائق في المناطق المحيطة بالقطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه: “في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تقرر مساء اليوم، فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر”.

وبموجب “الطوق البحري”، تحظر السلطات الإسرائيلية إبحار أي مركب أو قارب أو زورق أو سفينة من قطاع غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن إحكام الحصار البحري جاء ردا على إطلاق البالونات الحارقة والعبوات الناسفة من قطاع غزة، مدعيا أن 8 حرائق اندلعت في مناطق مختلفة في محيط المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بفعل البالونات الحارقة.