إسرائيل تلغي زيارة مهمة لجبل الشيخ تخوفاً من رد عسكري سوري

قالت قناة عبرية مساء امس الأربعاء، إن إسرائيل قد ألغت زيارة مهمة، تخوفا من رد فعل سوري.

وذكرت القناة العبرية الثانية، أن الجيش الإسرائيلي ألغى زيارة مهمة لعدد من المانحين من خارج إسرائيل لجبل الشيخ في المنطقة الشمالية، تخوفا من رد فعل سوري على مهاجمة الجيش الإسرائيلي لأهداف سورية، فجر امس الأربعاء.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، بأنه كان من المفترض زيارة عدد من المانحين والنشطاء لإسرائيل امس الأربعاء إلى منطقة جبل الشيخ، حيث كان من المقرر أن يعقد احتفال بقدوم المانحين إلى إحدى المستوطنات، ولكن بعد مهاجمة القوات الإسرائيلية لمنطقة تل الحارة السورية، فإن الحكومة خشيت من احتمال تعرض الزوار لرد فعل سوري، ما حدا بتل أبيب إلى إلغاء الحفل.