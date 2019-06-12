لص ظريف يسرق بنكين في إسرائيل “الباسلة” بحبة افوكادو

في حادثة غريبة عن الخوف والسرقة، اقتحم لص بنكيْن في مدينة بئر سبع الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، وسرق منهما 8300 دولار، مستخدماً حبة أفوكادو قال إنها قنبلة.

وكتب اللص (47 عاما) في أحد البنوك بمدينة بئر السبع رسالة لموظفة البنك، قائلًا لها “إن عليها أن تضع النقود على الطاولة، وإلا فإنه سيقوم برمي قنبلة”.

وعندما نظرت موظفة البنك إلى ما في يده، شاهدت شيئاً أسود يشبه القنبلة اليدوية، فخافت، ومنحت الرجل 4450 دولاراً، وغادر البنك.

وبعد 5 أيام أخرى، نفّذ اللص جريمة أخرى بالطريقة نفسها، حين سطا على فرع آخر للبنك ذاته؛ ليصل مجموع ما حصل من البنكيْن على أكثر من 8000 دولار.

ورغم أن اللص حرص على ارتداء قبعة ونظارة وتمكّن من إخفاء معالم وجهه، إلا أن الشرطة الإسرائيلية التقطت صورة الجوّال الذي كان يحمله، وقامت بتتبع الاتصالات الهاتفية في المنطقة المحيطة بعملية السرقة، وهو ما أدّى إلى اكتشاف الشخص واعتقاله، وتوجيه تهمة السرقة إليه.