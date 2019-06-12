الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بالمنطقة الجنوبية وتسقط عدداً منها/ فيديو
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جرينتش+2 07:42
شركة كهرباء اربد تنذر مؤسسات الدولة “المديونة” بفصل التيار

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