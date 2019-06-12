توقيف ثلاثة موظفين في وزارة الصناعة والتجارة 15 يوما بتهمة الرشوة



عمان _ (بترا)

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين من وزارة الصناعة والتجارة يعملون في مجال مراقبة الأسواق والتفتيش على المحلات التجارية، 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية الرشوة.

وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: إن هؤلاء الموظفين كانوا يفاوضون اصحاب المحلات التجارية على تقاضي رشى مالية ومواد عينية مقابل غض الطرف عن المخالفات، وبعضها وصل الى آلاف الدنانير.

واضاف، أن القضية سبق أن أحالها مجلس الهيئة الى الادعاء العام قبل عدة اشهر.

واكد المصدر أن مجلس الهيئة وضع خطة محكمة لملاحقة المرتشين في الجهاز الحكومي من خلال جولات ميدانية مستترة، ومن خلال التنسيق وتفعيل وحدات الرقابة في هذا الجهاز.