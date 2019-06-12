 أميركا تتفوق على روسيا والصين وباقي الدول في نشر الاخبار الكاذبة

كشف استطلاع دولي، إلى أن 86 بالمئة من مستخدمي الإنترنت وقعوا ضحية أخبار مضللة على الشبكة الإلكترونية، معظمها منتشر على صفحات موقع الفيسبوك فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى في نشر تلك الاخبار.

وذكرت وكالة فرانس برس إن ” المشاركين في الاستطلاع طالبوا الحكومات وشركات التكنولوجيا أن تتصدى جميعاًلهذه النشاطات التي تساهم في نمو عدم الثقة بالإنترنت، كما أنها تؤثر سلبا على الاقتصادات والحوار السياسي”.

واضاف أن ” الولايات المتحدة اخذت حصة الاسد في المرتبة الاولى في نشر الأخبار المضللة، تليها روسيا ثم الصين، وفقا للاستطلاع السنوي الذي تجريه مؤسسة ايبسوس و يشارك فيه 25 ألف مستخدم للإنترنت في 25 بلدا”.

وتابع أن ” الأخبار المضللة طاغية على موقع فيسبوك، لكنها موجودة أيضا على مواقع اليوتيوب والمدونات وتويتر، فيما بينت نتائج الاستطلاع أيضا أن المستخدمين في مصر كانوا الأكثر سهولة في التعرض للخداع، بينما المشاركون في باكستان كانوا الأكثر تشككا”.

وكشفت نتائج الاستطلاع ايضا توسّع الشعور بانعدام الثقة بشركات مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاظم القلق بشأن الخصوصية والتحيّزات المعدّة سلفا من خلال الخوارزميات التي تستخدمها شركات الإنترنت وتعتمد عليها لإعطاء أفضلية لمنشور على حساب آخر.