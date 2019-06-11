شاب يطعن والده ويلوذ بالفرار في منطقة الرمثا

تعرض شخص في الرمثا للطعن من قبل ابنه اثر خلافات عائلية، بحسب بيان لمديرية الأمن العام اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية، ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة الرمثا صباح اليوم بوصول خمسيني للمستشفى إثر تعرضه للطعن بمنطقة الخاصرة وحالته العامة متوسطة.

واوضح الناطق الاعلامي باسم المديرية، أنه تبين من خلال التحقيقات الأولية أن “ابنه هو من أقدم على طعنه أثناء وجوده في المنزل في لواء الرمثا إثر خلافات عائلية ولاذ بالفرار وما زال البحث جارياً عنه”.