رحيل السفير والمناضل المصري إبراهيم يسري أبرز معارضي تصدير الغاز لإسرائيل

توفي سفير مصر السابق والمحامي في محكمة النقض إبراهيم يسري امس الاثنين، بعد صراع مع المرض طيلة الأشهر الماضية، واشتهر بمعارضته تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وكان يسري قد عمل سفيرا لمصر في الجزائر، ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة “لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني”.

بالإضافة إلى ذلك ترأس يسري رافعي الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

وشارك في الدفاع عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، وحصل على الحكم التاريخي بمصرية الجزيرتين، قبل أن تعود مرة أخري وتتم تنفيذ الاتفاقية بموجب حكم آخر واستفتاء برلماني عليها.

وقد نعى السياسي حسن نافعة السفير الراحل عبر حسابة بـ”تويتر” بقوله: ” بقلب يملؤه الحزن والتسليم بقضاء الله وقدره، علمت منذ قليل بنبأ وفاة واحد من أعظم المناضلين المصريين وأكثرهم صلابة وحبا للوطن هو الصديق العزيز السفير إبراهيم يسري . عزائي إلى أسرته وإلى أصدقائه ومحبيه وقبل ذلك وبعده إلى شعب مصر الذي أحبه وتفانى في خدمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.