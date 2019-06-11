حاميها حراميها.. حادثة السلب في بريد غور الصافي مفتعلة

كشفت مديرية الأمن العام ملابسات ادعاء احد العاملين في مكتب بريد غور الصافي بتعرضه للاعتداء وسلب مبلغ 8 آلاف دينار كانت بحوزته، مؤكدة ان “الحادثة مفتعلة”.

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية ان بلاغا ورد امس لقسم بحث جنائي الكرك حول إسعاف موظف يعمل في مكتب بريد غور الصافي للمستشفى بعد تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين، وسلب مبلغ 8 آلاف دينار كانت بحوزته وتعود لمكتب البريد.

وأوضح أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تكونت لدى المحققين مؤشرات على ان “الحادثة مفتعلة وأن الموظف لم يتعرض لأي اعتداء، وبالتحقيق معه اعترف بافتعال الحادثة لوجود نقص مالي لديه، وأنه قام بايذاء نفسه وأنه لم يتعرض لأي اعتداء، وما زال التحقيق جاريا معه”.