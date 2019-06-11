توقيف ثلاثة تجار بتهمة استيراد قهوة ومكسرات فاسدة

قرر مدعي النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، توقيف ثلاثة أشخاص 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، على خلفية قضية استيراد المكسرات والقهوة غير الصالحة للاستهلاك البشري، بجناية التدخل بالتزوير واستثمار الوظيفة.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة: إن بعض التجار قاموا باستيراد هذه المواد غير الصالحة من خلال شركات حاصلة على بطاقات استيراد غير عاملة على أرض الواقع.

يُذكر أن المدعي العام كان أوقف في وقت سابق أحد كبار تجار المكسرات واثنين من موظفي مؤسسة الغذاء والدواء 15 يوماً على ذمة التحقيق وعلى خلفية هذه القضية أصلا.

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