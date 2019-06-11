بدل عرضها بمتحف ابو ظبي.. ابن سلمان يحتفظ بلوحة المسيح المخلص في يخته الخاص

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية ، اليوم الثلاثاء، إن أغلى عمل فني في العالم؛ وهي لوحة المسيح المخلّص للرسام العالمي ليوناردو دافنشي، يتم الاحتفاظ بها من قبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على متن يخته الخاص في عرض البحر.

وبحسب ما نقلته الغارديان عن خدمة “آرت نت” المتخصصة بشؤون الفن، فإن اللوحة التي بيعت في مزاد لدار كريستي في نيويورك، عام 2017، بمبلغ 450 مليون دولار، والتي يبلغ عمرها نحو 500 عام، يتم الاحتفاظ بها من قبل بن سلمان على متن يخته الذي اشتراه بمبلغ 500 مليون يورو.

وقالت النشرة الفنية “آرت نت”، إن “مديرين رئيسيين متورطين بالصفقة قد أبلغوا مراسلها أن اللوحة تم نقلها في منتصف الليل على متن طائرة تابعة لبن سلمان إلى يخته في عرض البحر”.

واشارت إلى أنه “كان مقرراً لها أن تُعرض بمتحف اللوفر في باريس وأبوظبي، خلال سبتمبر الماضي، غير أنها لم تعرض، دون أن تُعرف الأسباب”.