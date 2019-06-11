المحكمة الأمريكية العليا ترفض إزالة عبارة “نثق في الله” عن ورقة الدولار

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، امس الإثنين، رفضا نهائيا لدعوى تطالب بإزالة عبارة “نثق في الله” من الدولار.

وخسر المحامي الملحد مايكل نيودو الدعوى التي طالب فيها بإزالة العبارة الشهيرة، مبررا ذلك بأنها “تنتهك معتقد الملحدين الديني” وفقا لما أورده موقع “فوكس نيوز”.

وأشار الموقع إلى أن المحكمة الأمريكية العليا رفضت الدعوى جملة وتفصيلا “دون تقديم أي تبرير”.

وحررت عبارة “نثق في الله” لأول مرة على العملة الأميركية عام 1864، قبل أن يتم تعميمها على مختلف العملات المعدنية والسندات الورقية في عام 1955.

وكان “نيودو” قد تقدم بقضية مشابهة، قبل أعوام، حين طالب بإزالة عبارة “في ظل الله” من قسم الولاء الأميركي، وفقا لما أوردته شبكة سكاي نيوز.

كما حاول المحامي الأمريكي الملحد سابقا منع “أي إشارات دينية” في حفلي تنصيب الرئيسين السابقين “جورج بوش” و”باراك أوباما”، دون جدوى.

يذكر أن نسبة غير المنتمين لدين معين تفوق ربع سكان الولايات المتحدة، بينهم 68% يعتقدون بوجود الله، و12% من الملحدين، و17% من اللاأدريين، وفقا لمسح اجتماعي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017.