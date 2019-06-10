دينا الشربيني تتحدث بود عاطفي عن عمرو دياب على الهواء/ فيديو

أشادت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، بطلة مسلسل “زي الشمس” الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك، بالهضبة عمرو دياب. مؤكدة أنه دعمها كثيرا خلال العمل الدرامي.

وسأل الإعلامي عمرو أديب الفنانة دينا الشربيني، خلال لقائها ببرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “mbc”، قائلا: “عمرو دياب كان رأيه إيه في مسلسل زي الشمس”.

وردت الشربيني قائلة: “عمرو دياب مبسوط بالمسلسل أكثر من العاملين فيه، وطاير بالمسلسل، وفرحان جدا، ووقف جنبي جدا، عمرو دياب بطبعه شخصية جدعة، وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة”.

وأضافت بطلة مسلسل “زي الشمس”، “عمرو دياب لما كان ببيشوفني تعبانة من التصوير كان يقولي: قولي الحمد لله، المسلسل ناجح، أنتوا مكسرين الدنيا، وتعب معنا جدا، وكان دائما يدعمنا، وعمرو عنده في حضوره بركة معينة، وحافظ المسلسل أكثر من أبطال العمل”.

تابعت: “كان دايما بيدينا طاقة إيجابية، وده ساعدني كتير جدا، وحسسني إن الحياة حلوة”.

وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، التي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.

وكان عمرو دياب قد فاجئ دينا الشربيني، في موقع تصوير مسلسل “زي الشمس”، بإقامته حفلا آخر لها، بمناسبة عيد ميلادها، الذي وافق 17 مارس/ آذار.

ومسلسل “زي الشمس” هو ثاني بطولة مطلقة لدينا الشربيني في الدراما التلفزيونية، بعد أن قامت ببطولة مسلسل “مليكة” في شهر رمضان الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل “زي الشمس”، دينا الشربيني، إلى جانب، جمال سليمان وأحمد داوود وأحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد مالك، ومن تأليف مريم نعوم ومن إخراج سامح عبد العزيز.

ومسلسل “زي الشمس” من إنتاج شبكة “إم بي سي” السعودية، كما أوضحت دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

الله علي الفن المصري الاصيل الي خارج من المطبخ ده ♥️https://t.co/22naCM3YOg — 삳ㅗ (@tshadoou) June 9, 2019

دينا الشربيني تكشف كواليس مشهد كشف خيانة نور لـ عُمر والخناقة مع مصطفى#الحكاية مع #عمرو_اديب#زي_الشمس pic.twitter.com/4yroVkSRCb — MBC مصر (@mbcmasr) June 9, 2019