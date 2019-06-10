“حماس” تطلب من المخابرات المصرية السماح بمرور هنية لبدء جولة خارجية قد تستغرق عاماً كاملاً

قال مصدر مطلع، لـموقع عربي21 القطري، إن مصر قد وجهت دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لزيارة القاهرة.

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن حركة حماس، أعادت الطلب من المخابرات العامة المصرية، لجولة خارجية لرئيس المكتب السياسي للحركة.

وأضاف، أن المخابرات العامة، وعدت الحركة بدراسة الطلب، موجهة بالوقت ذاته دعوة لهنية لزيارة مصر، للتباحث بالطلب، وقضايا أخرى تتعلق بتفاهمات التهدئة.

ولفت إلى أن المخابرات العامة المصرية، مازالت تتحفظ على زيارة هنية لبعض الدول، مشددا على أنه لم يتم حسم مسألة الجولة وموعدها بعد.

وكانت مصادر صحفية، قالت إن القاهرة وجهت دعوة لحركتي حماس وفتح لزيارة القاهرة، لإحياء ملف المصالحة من جديد.

وكشف مسؤول في منظمة التحرير، لوكالة الأناضول، امس الأحد، عن نية مصر استئناف حوارات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية قريبا.

وأوضح المصدر أن القاهرة “تعتزم إرسال دعوات لقيادات فصائل فلسطينية لعقد جولة محادثات جديدة قريبا للتوصل إلى المصالحة بناءً على مخرجات الجولة الأخيرة”.

وأضاف أن الفصائل “معنية بتحقيق تقدم في الحوارات، على أمل توحيد الصف الداخلي لمواجهة صفقة القرن”.

وكان قيادي كبير في حركة “حماس قد كشف عن نية اسماعيل هنية مغادرة قطاع غزه قريباً في جولة تشمل عدة دول عربية وإسلامية.

وقال المصدر لموقع “دار الحياة”: “يحاول هنية أن يخرج لكن الجانب المصري يضع العقبات، فقد تم تأجيل زيارته مرات عدة، وتم وعده من الجانب المصري بالسماح له بمغادرة القطاع بعد عطلة العيد.

ويعتقد المصدر أن سبب تأجيل مغادرة وفد حماس لقطاع غزة بسبب الظروف الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

وأشار المصدر، إلى أن هنية سيذهب الى تركيا وقطر (..) متوقعاً أن عدم سماح الجانب المصري لهنية بمغادرة القطاع تجاه تركيا أو ايران بسبب القطيعة بين تلك البلاد.

ورجح المصدر أنه في حالة مغادرة “هنية” غزة سيمكث في الخارج فترة طويلة قد تصل لعام مشيرا الى أن قيادات الحركة تريده أن يخرج من غزه لأنها تحتاج أن يقوم بحراك سياسي في الخارج .

وعلى صعيد ما يتردد عن تبادل الأسرى أجاب: “موقفنا قاطع في هذه المسألة , وهو أنه لن يتم فتح هذا الملف قبل أن تفرج اسرائيل عن الأسرى الذي اعتقلتهم والذي تم اطلاق سراحهم وفق صفقة “شاليط”.