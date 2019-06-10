جراء التفتيش على المنشآت الطبية.. شمول 975 عاملاً بالضمان الاجتماعي 

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن فروع المؤسسة قامت مؤخراً بتنفيذ حملة تفتيشية استهدفت منشآت القطاع الطبي ولا سيما العيادات الطبية الخاصة والصيدليات والمختبرات للتحقق من شمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي ووفقاً لأجورهم وفترات عملهم الحقيقية.

كما ستستأنف المؤسسة حملاتها التفتيشية خلال الأشهر القليلة المقبلة لاستهداف جميع المنشآت والعاملين فيها أردنيين وغير أردنيين بما يضمن توفير مظلة حماية لجميع أبناء الطبقة العاملة.

وكشف الصبيحي في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن عدد المنشآت التي قامت المؤسسة بالتفتيش عليها خلال الحملة التي استمرت لمدة شهر ونصف بلغت 753 منشأة من مختلف المنشآت الطبية وأن عدد المخالفات الكلية أو الجزئية التي رصدتها المؤسسة في تلك المنشآت بلغت 535 مخالفة تركزت حول عدم شمول العاملين لديها بالضمان، مضيفاً أن المؤسسة تمكنت من خلال هذه الحملة من شمول 975 عاملاً بالضمان.

وبيّن أن هذه الحملة تندرج ضمن جهود المؤسسة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأيدي العاملة وأصحاب العمل على أرض الوطن بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم وذلك من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل المؤقت عن العمل وغيرها.

كما بين أن قانون الضمان ساوى بين جميع العاملين على اختلاف جنسياتهم فيما يتعلق بالشمول وبشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع المشتغلين دون تمييز بينهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر.

ودعا الصبيحي جميع المنشآت الطبية العاملة إلى المبادرة بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي حماية لهم من المخاطر التي قد يتعرضون إليها خلال فترة العمل وبنفس الوقت يرفع عن كاهلها عبئاً كبيراً في حال تعرّض العامل لإصابة عمل، ويعفيها من دفع مكافأة نهاية الخدمة ويجنبها فرض غرامات عليها في حال لم تقم بشمول العامل لديها بالضمان أو شموله على غير راتبه الحقيقي زيادةً أو نقصاناً.

وطالب الصبيحي جميع العاملين في مواقع العمل كافة للاستعلام عن فترات اشتراكهم ورواتبهم المشمولين عليها بالضَّمان من خلال وسائل التواصل التي اتاحتها المؤسسة لهم عن طريق التسجيل بموقعها الإلكترونيwww.ssc.gov.jo والدخول على زاوية الخدمات الإلكترونيّة، أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكيّة باسم (الضَّمان الاجتماعي الأردني)، أو زيارة صفحتي المُؤسَّسة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر)، أو من خلال البريد الإلكتروني webmaster@ssc.gov.jo .

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