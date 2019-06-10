النقابات المهنية تدين توقيف نشطاء حاولوا تنظيم فعالية احتجاجية أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان/ فيديو

عبرت النقابات المهنية عن قلقها الشديد لاعتراض معتصمين سلمين وتوقيفهم اثناء توجهم للمشاركة في فعالية احتجاجية أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ان المقاربة الامنية المتشددة ومنع المواطنين من عقد فعالياتهم الشعبية والتعنت تضيف انتهاكا جديدا لحرية التعبير وامعانا غير مفهوم في خلق اجواء من التوتر والتأزيم.

وعبر م.الزعبي عن استنكار النقابات المهنية وادانتها لما اعتبره سلوكا غير مبررا، واكد على حقوق المواطن التي كفلها الدستور وفي مقدمتها الحق المقدس في التعبير السلمي عن الرأي والذي لا نقبل المساس به.

ومن جهة اخرى يعقد نقيب المحامين مازن رشيدات والمفوض العام لحقوق الإنسان موسى بريزات مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين في مقر نقابة المحامين للحديث عن الاعتقالات الأخيرة وأوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد.

ومن جانبه قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى مساء هذا اليوم (امس) ضبط عدد من الاشخاص من ضمن الاشخاص الذين شاركوا باعتصام غير مرخص بالقرب من المركز الوطني لحقوق الانسان بعد ان تم التنبيه عليهم بممنوعية اقامة الاعتصام في هذا الموقع ،كونه لا توجد موافقات وفق الاصول لتنفيذ الاعتصام ، ولما تسببه مثل هذه الاعتصامات في ذلك الموقع الحيوي من اعاقة لحركة السير وتعطيل مصالح الناس.

وأكد الناطق الاعلامي ان هذا التنبيه ليس الاول حيث تم ومنذ اسبوعين التنبيه على هؤلاء الاشخاص بممنوعية تنفيذ هذه الاعتصامات في هذا الموقع للأسباب آنفة الذكر الا انهم اصروا على ذلك بل وحاولوا في اكثر من مرة قطع حركة السير وإغلاق الطريق بالجلوس بالشارع العام ( كما هو موضح بالفيديو المرفق والذي تم تصويره قبل اسبوعين لنفس الاشخاص ) .

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى الإفراج عن كافة الأشخاص المضبوطين بعد أن تم أخذ التعهدات اللازمة منهم بالمحافظة على الامن والنظام وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالامن والنظام .

وتؤكد مديرية الامن العام انها ووفق واجباتها وما تفرضه عليها القوانين والانظمة مكلفة في حال كانت تلك الاعتصامات مرخصة وموافق عليها وفق الاصول المتبعة بحمايتها وتأمين سلامة المشاركين بها مهيبة بالجميع بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة واتباع الاجراءات القانونية لاقامة اي اعتصامات وعدم التعدي على حقوق الاخرين وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين .