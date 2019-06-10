السعودية تحذر سياحها في احدى جزر اليونان من خطر النشالين المحترفين

وجهت السفارة السعودية في اليونان نصائح للسياح السعوديين الراغبين في زيارة جزيرة ميكونوس اليونانية، لتفادي تعرضهم للسرقة من قبل محترفين.

ودعا بيان للسفارة السياح السعوديين إلى عدم إظهار المقتنيات الذهبية مثل الساعات والمجوهرات، وحثهم أيضا على عدم حمل جميع ما لديهم من سيولة وكذلك البطاقات المصرفية، وعدم نقل وثائق السفر في حقيبة واحدة.

ونصحت السفارة السعودية السياح السعوديين بإبلاغ الشرطة اليونانية في جزيرة ميكونوس في حال تعرضهم لأي سرقة، وطلبت منهم أيضا التواصل معها بمختلف الوسائل المتاحة عند الحاجة، لتقديم المساعدة لهم.