“مها” شقيقة عزت أبو عوف تعلن ان حالته الصحية مازالت حرجة

خرجت شقيقة الفنان المصري، عزت أبو عوف، امس السبت، عن صمتها، بشأن حالته الصحية، والذي مازال يرقد في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الفنانة مها أبو عوف، إن حالة شقيقها عزت أبو عوف (70 عاما) مازالت حرجة جدا، وأنه مازال يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بحسب تقارير محلية.

وأضافت “أبو عوف” أن الأطباء أكدوا أن حالة شقيقها صعبة للغاية، ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه، حتى يخرج من هذه الأزمة الحرجة التي يعاني منها، خاصة وأنه يعاني من تعب في الكبد والقلب.

وكان عزت أبو عوف، نقل إلى إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

يشار إلى أن آخر ظهور فني لعزت أبو عوف، كان بصحبة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان تابع لشبكة المحمول “فودافون”.

وعزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس/آب عام 1948، وكانت بدايته الفنية من خلال فرقة “الفور إم” الغنائية، التي أسسها مع أشقائه، ثم امتهن التمثيل في عام 1992، ويعتبر أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد وقدمه لفرقته “الفور إم”، وله رصيد حافل في السينما والدراما التلفزيونية، وشارك معظم فناني مصر أعمالهم، منهم عادل إمام في فيلم “طيور الظلام” وعمرو دياب في فيلم “آيس كريم في جليم” وأحمد زكي في “أرض الخوف”.

كما تولى عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2006، واستمر بنجاح لمدة 7 سنوات، وتم لأول مرة خلال فترة رئاسته للمهرجان استضافة الممثلة الفرنسية، جوليت بينوش، والنجم الأمريكي، ريتشارد جير، وذلك في الدورة الـ 34 للمهرجان.