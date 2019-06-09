عبد الناصر كان يحتفي بـعيد الفطر بتناول تمرة وزيارة لضريح الحسين

لم تختلف طقوس عيد الفطر عند الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عن عادات وتقاليد الشعب المصري البسيطة، فكان يستقبله بتناول تمرة واحدة، ثم يتوضأ ويصلي الفجر، بعدها يتجه إلى مسجد الحسين لأداء صلاة العيد، من ثم يتوجه ومرافقوه لزيارة ضريح «الإمام الحسين».

وكان جمال عبد الناصر، يقوم بإلقاء خطابه لعامة الشعب لمعايدتهم وسط المواطنين، ثم يتوجه لأسرته لقضاء بعد الوقت معهم، يعقبها التوجه للأشقاء رؤساء الدول العربية لمعايدتهم.

وجمال عبد الناصر هو ثاني رؤساء مصر، تولى السلطة من سنة 1956 إلى وفاته، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق، والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة، وقام عبد الناصر بعد الثورة بالاستقالة من منصبه بالجيش وتولى رئاسة الوزراء، ثم اختير رئيساً للجمهورية في 25 يونيو 1956، طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو 1956.