أنغام تكذب أصالة.. وتؤكد ان حبل الود انقطع دون رجعة/ فيديو

كذّبت المطربة أنغام، تصريحات المطربة أصالة نصري المستمرة بشأن أنهما صديقتان، مؤكدة أن علاقتهما لا تتعدى الزمالة.

وأضافت – في تصريحات لبرنامج “توأم روحي”، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان- قائلة: “لم نكن أصدقاء وإنما زميلات، وكانت تخبرني بأشياء خاصة بها، لكن أنا لم أكن أخبرها بخصوصياتي لأن لدي الأقرب منها لأشاركه خصوصياتي”.

وتابعت: “أصالة لديها صيغة مبالغة وكانت تعطي انطباعا بأننا أخوات، وهذا ليس حقيقيا، فنحن زميلات نحترم بعضنا ودخلنا بيوت بعض وأكلنا خبزا وملحا معا، ولكن توجد ادعاءات غير حقيقية، أصالة لا تحبني بالشكل الذي كانت تدعيه”.

وجاءت تصريحات أنغام، ردا منها على مهاجمة أصالة نصري لها، وذلك بعد زواجها من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.

واختتمت أنغام تصريحاتها عن أصالة: “زواجي لم يكن السبب في خسارة صداقات، لكن حبل الود مع أصالة انقطع نهائيا بلا رجعة، ولا يمكن أن نعود كما في السابق”.

وشهد برنامج “توأم روحي” على أول لقاء تلفزيوني لأنغام مع زوجها احمد إبراهيم، بعد زواجهما.

وكانت أصالة نصري، تحدثت في حوار مع برنامج “عايشة شو”، الذي أذيع طوال شهر رمضان، عن طبيعة الخلاف بينها وبين أنغام قائلة: “هناك أشخاص يكونوا شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه”.

وتابعت “حذفت أنغام وعملت لها بلوك من كل صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل، لقد انتهت علاقتي بها تماما”.