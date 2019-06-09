أرملة محمد نجم تتهم برنامج “شيخ الحارة” بالتسبب في وفاته/ فيديو

وجهت أرملة الممثل المصري الكوميدي الراحل، محمد نجم، اتهاما للبرنامج التلفزيوني “شيخ الحارة”، بالتسبب بمرض زوجها ووفاته.

وتعهدت أرملة “نجم” أمام الإعلامي المصري، وائل الإبراشي خلال تقديمه واجب العزاء لها أمس الجمعة، بأنها ستأخذ حقه من برنامج “شيخ الحارة” الذي عرض على فضائية “القاهرة والناس”، وتسبب في مرضه وموته، حسب قولها.

وتم تداول فيديو لأرملة محمد نجم في عزاء زوجها وهي تقول للإبراشي: “أنا مش هسيب حقه، والله العظيم ما هسيب حقه، أنت أخبرت ابنه شريف أنه عندما سيقوم بابا سيرد لكن بابا لم يقم ومات” وتابعت: “بسبب ما حدث لن أترك حقه يضيع.. حق محمد نجم لن أتركه”.

وأثارت كلمات أرملة محمد نجم، الكثير من اللغط والتخمينات لمحاولة تفسيرها، والتي ربطها البعض بحلقة الممثل المصري الكوميدي، أحمد آدم، في برنامج “شيخ الحارة” والتي عرض خلالها مقطع فيديو للنجم الراحل ينتقد فيه آدم، والذي جعل الأخير يرد بأن محمد نجم دخل مرحلة الشيخوخة ولا يميز ما يقوله.

وأقيم عزاء الراحل محمد نجم، أمس الاول الجمعة، وحضره العديد من الفنانين، في مقدمتهم محمد هنيدي وسمير غانم ونقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، وشهيرة وشيرين.

وفي المقابل، رد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير برنامج “شيخ الحارة”، محمد الشواف، على هذا الاتهام عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” قائلا: “أولا رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت”.

وتابع: “ثانيا بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح محدش طلب من أسرة الفنان يرد معانا على كلام أحمد آدم.. ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان هيتعمله حلقة زي حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي بالمناسبة يسأل هو عن تصريحاته مش إحنا”.

وأضاف متسائلا: “ثالثا أين كانت أسرة الفنان من يوم 2 رمضان لحد اليوم وصبروا علينا ليه وإحنا ما ذعناش الحلقة.. رابعا شكرا لشيخ الحارة أنه مازال مثار جدل وأي حد لديه أزمة أو محتاج يفضفض يوضع همه في أحد يطلع يقول شيخ الحارة السبب توضيح صغير برضه لأننا مش طرف حقيقي في أي هري منتظر”.

وتابع: “حلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم 7 مايو/أيار الأستاذ نجم دخل المستشفى 20 مايو.. هل يعقل أنه ظل تعبان من يوم الحلقة لحد يوم 20 مايو؟”.

وتوفي محمد نجم الأربعاء الماضي بداخل إحدى المستشفيات عن 75 عاما بعد أزمة صحية قصيرة.

وأصيب “نجم” بجلطة دماغية قبل أسبوعين وظل بالعناية الفائقة حتى وفاته.

ونعاه بحزن كبير عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذ صادف رحيله أول أيام عيد الفطر في مصر.

يشار إلى أن الموسم الثالث لبرنامج “شيخ الحارة” ظل يعرض طوال شهر رمضان، ولكن تعرض لإيقاف عرضه بعد إذاعة حلقة الكاتبة والفنانة التشكيلية، ياسمين الخطيب.