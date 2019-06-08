17 اصابة بحادثي تدهور وتصادم في عمان ومنطقة العدسية

أصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض اليوم السبت اثر حادث تدهور مركبة بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، وفق ما أفادت به إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في بيان ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، وحالتهم العامة.

كما أصيب سبعة أشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تدهور مركبة اليوم السبت في منطقة العدسية، وفقا لما ذكرته إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في بيان ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

فيما أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة إشارة المستشفى الإسلامي في عمان، وفق ما ذكرته إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في بيان ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الإسراء وحالتهم العامة متوسطة .