17 اصابة بحادثي تدهور وتصادم في عمان ومنطقة العدسية

وفقاً لوثائق مسربة.. وزراء عباس يتجاهلون الضائقة المالية الخانقة لابناء الضفة ويضاعفون رواتبهم سراً بغير وازع من ضمير
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