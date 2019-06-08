وفاة طفل أثناء العبث بسلاح ناري في الكرك

توفي طفل عمره (٧) سنوات اثر إصابته بعيار ناري بطريق الخطا اثناء عبثه بمسدس في منطقة الروضة شمال محافظة الكرك.

واسعف الطفل الى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في محاولة لانقاذه لكنه كان قد فارق الحياه .

وتم تحويل جثه الطفل الى مركز طب شرعي اقليم الجنوب بمدينه الكرك حيث قرر المدعي العام تشريح الجثه وتحديد سبب الوفاة .

واظهر تقرير الطب الشرعي ان الوفاة نتجت عن نزف دموي جراء مقذوف ناري نافذ اصاب منطقة الصدر من الناحية اليسرى والقلب وأخترق الظهر .

هذا وباشرت الأجهزة الامنيه تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادثه.