طلاق وائل كفوري من زوجته أنجيلا بشارة يثير زوبعة في مراكز السوسال ميديا 

أعلنت الإعلامية اللبنانيّة ريما نجيم، عن طلاق المطرب اللبناني وائل كفوري، من زوجته، أنجيلا بشارة.

وقالت ريما نجيم، ببرنامجها الإذاعي: ”أريد أن أُعلن رسميًا وبموافقة وائل كفوري، طلاقه رسميًا من زوجته أنجيلا بشارة“، موضحةً أنه في آخر مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامجها ”تخاريف“، بشهر أيلول/سبتمبر الماضي، عندما سُئل هل هو متزوج أو مطلق، قال إنه ”لا يملك الجواب.“

وأضافت ريما: ”بصفتي الشخصية أُعلن أن وائل كفوري ومنذ فترة أصبح رجلًا مطلقًا رسميًا على الورق، وبما أنني صديقة لوائل أحترم أنه عندما تزوج لم يُخبرنا، وهو أيضًا حر عندما طلق ولم يخبرنا وهذه حياته الشخصية“.

وأردفت أن ما حدث عبر ”السوشال ميديا“ منذ ساعات جعله يتخذ القرار بالإعلان، مضيفةً: ”أعلنت بالنيابة عنه وأؤكد أن وائل طلق رسميًا وهو حر“، مطالبةً الجمهور بالكف عن الكتابة في هذا الأمر أنه متزوج ولا أحد يتدخل في بيته ويخرب له حياته، لأن لديه طفلتين، وزوجة سابقة علاقته بها جيدة.

وكان المطرب اللبناني، وائل كفوري، من الناجحين في المحافظة على حياتهم الزوجية الخاصة بعيدًا عن التداول الإعلامي، إلا أن أمر انفصاله عن زوجته كان ينتشر من فترة لأخرى، ومع كل مرة يحرص ”كفوري“ على الصمت، ولا يرد على هذه الأخبار.

ولدى كفوري وبشارة طفلتان، الأولى اسمها ميشيل، وولدت في أيلول/سبتمبر 2011، والثانية اسمها ميلانا، وولدت عام 2016، ويحرص وائل أيضًا على إبقائهما بعيدتين عن وسائل الإعلام، بشكل كامل.

وكثر الحديث في الفترات الأخيرة، عن أن أنجيلا ”المغيبة“ تتعرض لظلم، الأمر الذي حاول كفوري أن يكذبه بأكثر من منبر إعلامي، إلا أن العارضة جويل حاتم، نشرت عبر حسابها في فيسبوك عام 2016: ”مع احترامي لفانز وائل كفوري مش إذا فنان صوتو حلو وناجح وكلاس ومشهور انتو معميين بصوتو وشهرتو وعم بيطلق صارت مرتو ما بتسوى، فكروا شوي بإنسانية، هل انتوا معهم بالبيت لتعرفوا مين الغلطان؟“.