حتى اليسار الاسرائيلي رفضها.. تصريحات سفير امريكا فريدمان حول الضفة الغربية تثير عاصفة من ردود الافعال الفلسطينية
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جرينتش+2 01:33
رغم رائحتها الكريهة.. ثمرة دوريان تُباع بمزاد علني في تايلاند بـ 50 ألف دولار 

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