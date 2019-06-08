باراك يمهد للعودة السياسية ويهاجم المعارضة لانها “خاضعة” لنتنياهو

وقال ايهود باراك عبر شريط مصور نشر بصفحته في تويتر:” نتنياهو غارق في التحقيقات والاتهامات وبسبب ضعفه لا ينجح حتى بإقامة حكومة. وفي المعارضة؟ مخيف. يخضعون لنتنياهو. الانتخابات الجديدة فضيحة. يسمحون لمشتبه جنائي ان يعين وزيرا للقضاء؟ مراقبا للدولة؟”.

وأضاف باراك في هجومه على المعارضة التي يتزعمها اليوم رئيس “ازرق ابيض” بيني غانتس :”هم يخططون لخوض الانتخابات مجددا بنفس الأحزاب التي خسرت أيضا، ان ذلك يعني الخسارة مرارا وتكرارا”. وهاجم باراك:”هل جننتم؟ أكثر من مليون إسرائيلي صوتوا للتغيير في الانتخابات الأخيرة”.

وطالب باراك الذي ذكرت تقارير أخيرة انه يسعى للعودة للحلبة السياسية باراك لدمج قوى المعارضة وتشكيل جبهة موحدة أمام رئيس الحكومة نتنياهو:”ان فعل الشيء نفسه والتوقع الحصول على نتائج مختلفة هو الجنون”. وتابع:”ان نستخلص العبر من الانتخابات السابقة، إسرائيل ستخسر مجددا امام اعيننا، المحرض والمفرق. حان الوقت لجمع القوى والسواعد والعمل”.

وأضاف باراك في هجومه على المعارضة الحالية:”إسرائيل سئمت انه لا يوجد أمام نتنياهو من هو مستعد لدخول الحلبة وخوض نضال قاس كما يتطلب الامر-حتى نفوز”.