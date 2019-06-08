وفقاً لوثائق مسربة.. وزراء عباس يتجاهلون الضائقة المالية الخانقة لابناء الضفة ويضاعفون رواتبهم سراً بغير وازع من ضمير
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جرينتش+2 10:33
باراك يمهد للعودة السياسية ويهاجم المعارضة لانها “خاضعة” لنتنياهو

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