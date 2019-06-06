روسيا تكذّب الاعلام السعودي وتنفي اية صفقات مع امريكا وإسرائيل حول سوريا التي تحترم سيادتها ووحدة أراضيها
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جرينتش+2 05:15
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي تحبذ سجن ترامب وليس عزله فقط

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