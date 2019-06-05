اليوم عيد الفطر .. كل عام واحباء واصدقاء "المجد" بالف خير
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الفنان المصري الكبير محمد نجم في ذمة الله

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