وزار الصحة تؤكد بحزم انها لن تتهاون مع المعتدين على كوادرها الطبية

قالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، إنها تتابع باهتمام بالغ تنامي ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية، حيث شهدت الأسابيع الماضية حالات اعتداء في عدد من مستشفيات الوزارة.

وأضافت في بيان أن “الوزارة تلاحق المعتدين قانونياً، وتخاطب الجهات المعنية لاتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم، وأنها لا ولن تتهاون مع المعتدين تحت أي ظرف، ذلك أن فعل الاعتداء مدان ومرفوض وغير مبرر مهما ساق المعتدون من أسباب لتبرير فعلتهم” .

وأكّدت الوزارة رفضها للاعتداء على كوادرها أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني في مواقع العمل المختلفة.

وقد كلف د. سعد جابر وزير الصحة، مساعد الأمين العام للشؤون الفنية ومديريات الصحة عمار الشرفا امس الاثنين، بزيارة طبيب وممرض معتدى عليهما في مستشفى معاذ بن جبل، ومتابعة الإجراءات المتخذة بحق المعتدين ميدانياً.

وقد اطمأن الشرفا على الوضع الصحي للطبيب والممرض، وتابع الإجراءات القانونية المتخذة، ونقل إليهما وقوف الوزير إلى جانبهما .

يذكر أن طبيباً وممرضاً تعرضا أثناء أداء الواجب في قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في الشونة الشمالية امس الاثنين لاعتداء من قبل مرافقي مريضة.

وقال مدير المستشفى إياد عبيدات، إن “الطبيب والممرض أصيبا بكدمات ورضوض في أنحاء متفرقة من جسمهما، وأنهما قيد المتابعة والعلاج وحالتهما الصحية مستقرة”.