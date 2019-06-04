اجواء حارة وجافة اليوم وغداً.. وانخفاض طفيف يوم الخميس

تبقى الأجواء اليوم وغداً حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت، وتظهر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية فإن الأجواء تكون ليلا معتدلة الحرارة بمعظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة بمناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، بين 36- 23 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 34 – 21، والمناطق الجنوبية 31- 16 ، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 42 والصغرى 29 درجة.