هزلت.. نيويورك تايمز تكشف ان “صفقة القرن” من وحي ابن زايد 

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مقترحات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، هي جوهر خطة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، المعروفة ب”صفقة القرن” .

وقالت الصحيفة، في تحقيق لها نشرته امس الأحد، إن ابن زايد هو أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية وتبنتها إدارة ترامب.

وأضافت أن هذه المقترحات هي ذاتها التي رفضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وكانت إدارة ترامب تخطط للكشف عن خطتها بعد شهر رمضان، ولكن مصادر رجحت تأجيل إعلانها بعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة، مما استدعى لانتخابات جديدة.

وندد الفلسطينيون بما رشح عن الخطة الأميركية التي يقولون إنها تلغي حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وورد في التحقيق المعمق لرئيس قسم الشرق الأوسط في نيويورك تايمز ديفد كيرك باتريك، أن محمد بن زايد دشن حملة علاقات عامة في واشنطن للتسويق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين ومصادر مطلعة بينها مصادر مقربة من ولي عهد أبو ظبي إن الأخير يشعر بالحرج من السعودية بعد خلاصة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بأن من دعته الصحيفة “ربيبه” محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وكذلك من تحول تدخل أبو ظبي والرياض في اليمن إلى مستنقع، بحسب تعبير الصحيفة.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن محققين أميركيين يبحثون في احتمال كون رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك -المقرب من ولي عهد أبو ظبي- شريكا في مخطط غير قانوني للتأثير على إدارة ترامب.

كما ذكرت نيويورك تايمز أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر استجوب المستثمر الإماراتي راشد المالك وأخاه.

وقالت الصحيفة إن خمسة أشخاص ممن عملوا لدى ولي عهد أبو ظبي هم قيد تحقيق جنائي أميركي، على خلفية تحقيقات مولر بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترامب والروس في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.