“رانيا” ابنة محمود ياسين تهنئ والدها بعيد ميلاده الثامن والسبعين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين على صفحتها الشخصية عبر إنستجرام تهنئة خاصة لوالدها الفنان الكبير محمود يس بمناسبة عيد ميلاده، مع بعض الصور العائلية التى تجمعهما معا، وتمنت له دوام الصحة وطيلة العمر، وأكملت (مش عارفة اقولك أية غير أنك أنت الحب كلة والضهر والسند والحنان والقلب الكبير اللى بيحتوينا كلنا).
يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين من مواليد 2 يونيو/ حزيران عام 1941 وله تاريخ طويل من الأعمال الفنية سواء فى المسرح أو التلفزيون والسينما، ورغم غيابة الطويل عن الساحة الفنية إلا أن أعماله لن تنسى وأثرت فى قلوب ووجدان العالم العربى حتى أنه لقب بالإمبراطور، وكانت آخر أعمال الفنان محمود ياسين هى المسرحية الغنائية “مصر فوق كل المحن” عام 2014 وشاركه فيها عدد كبير من النجوم.