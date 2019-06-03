بدء عمليات الحفر لاستخراج الغاز في بئر جديدة بحقل الريشة الاسبوع المقبل

قال رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الدكتور ماهر حجازين، ان عمليات الحفر في البئر رقم 49 في حقل الريشة الذي يبعد مسافة 1200 متر عن بئر الغاز 48 المكتشف اخيرا ستبدأ بعد اسبوع بعد استكمال تجهيز الموقع ونقل معدات الحفر.

واضاف حجازين في بيان ان عمليات الحفر في هذا البئر ستتم بشكل عامودي حتى الوصول الى الطبقة المؤملة والتي سيتم اختراقها بزاوية 30 درجة عن العامودي لآخر 220 مترا.

وقال ان البترول الوطنية اعدت الدراسات الفنية بهدف فهم “الموديل الجيولوجي والمكمني” لحقل الريشة،مشيرا الى ان عمليات حفر بئر 48 بدأت مطلع شهر شباط الماضي وأنجزت في مدة قياسية بالنسبة لبقية آبار حقل الريشة قدرها خلال 88 يوما الى عمق 2767 مترا .

واشار الى اهمية تمكين الشركة من تنفيذ خطتها لعام 2019 بحفر ثلاثة أبار بهدف اكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.

وأظهرت نتائج تقييم بئر الغاز المكتشف في منطقة الريشة رقم 48 ان البئر ينتج 7 مليون قدم مكعب يوميا ما يرفع انتاج حقل الريشة الى 16 مليونا تشكل 5 بالمائة من معدل استهلاك المملكة اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعب وفق ما اعلنته وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان عملية رفع الانتاج المحلي من الغاز من 9 مليون قدم مكعب الى 16 مليون قدم مكعب من خلال البئر 48 هو انجاز على الطريق الصحيح، مبينة ان اكتشاف البئر تحقق بجهود وخبرات وسواعد الكوادر الاردنية العاملة في شركة البترول الوطنية وان التقييم تم وفق الأسس العلمية الدولية المتبعة.

ولفتت زواتي الى الدور الوطني المهم الذي تجسده كوادر البترول الوطنية العاملة بالحقل المتاخم للحدود مع العراق مشيرة الى اهمية الاكتشاف في تمكين الشركة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية المبنية على مراحل لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.

واهابت بإدارة وكوادر البترول الوطنية السير قدما بخطة عمل الشركة التي تشمل الاستمرار في حفر الابار للمساهمة في تحقيق امن التزود بالطاقة وتخفيض فاتورة الطاقة على الاقتصاد الوطني.

وتأسست شركة البترول الوطنية في حزيران عام 1995 ويبلغ رأسمالها الحالي 15 مليون دينار، ووقعت عام 1996 مع الحكومة اتفاقية امتياز لمنطقة الريشة لمدة خمسين عاما.