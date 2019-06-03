في اجتماع خاص مع رؤساء المنظمات اليهودية.. بومبيو يعترف ان "صفقة القرن" غير قابلة للتحقيق لانها تفيد اسرائيل فقط
أهم العناوين
جرينتش+2 10:45
الكرملين يكذّب أنباء حول صفقة ستعرضها واشنطن على موسكو “للاعتراف بالأسد”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني