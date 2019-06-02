نائب امريكي حالي وضابط سابق يعترف بقتل مئات العراقيين في الفلوجة

كشف النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا دنكان هانتر والذي كان يخدم في العراق كضابط مدفعية ان وحدته قتلت المئات من المدنيين العراقيين خلال تواجدهم في مدينة الفلوجة عام 2004 .

ونقلت شبكة (سي أن أن) الامريكية عن هانتر قوله “كنت ضابطا في المدفعية واطلقنا مئات القذائف على الفلوجة وقتلنا على الأرجح مئات المدنيين ، إن لم يكن العشرات ، وربما قتلت المدفعية النساء والأطفال عندما غزونا المدينة فهل يتوجب علي أن اقدم للمحاكمة ؟”.

واضافت أن “هانتر صرح بهذا الحديث اثناء دفاعة عن عنصر قوات المارينز الخاصة ادي غالاغر المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق والذي يرغب الرئيس الامريكي دونالد ترامب اصدار عفو عنه”.

وتابع هانتر بالقول “ربما لا اتفق مع اقدام غالاغر على قتل ضحيته بشكل شخصي لأنها مخالفة لقوانين الحرب على عكس المدفعية التي تقتل المدنيين ، النساء والأطفال ، لأنها نوع من العشوائية بطريقة ما فهي ليست سلاح قناص “.

وواصل هانتر انه “لايصدق التهم المنسوبة الى غالاغر المتهم بقتل اسير حرب واطلاق النار على المدنيين العراقيين في الموصل “، مشيرا إلى “أنا لا اهتم صراحة اذا كان الشخص الضحية قد قتل وحتى لو كان كل ما يقول المدعون صحيحًا في هذه القضية ، فأنت تعلم أن إيدي غالاغر يجب أن يكون كذلك ويجب ان يمنح استراحة ، على ما أعتقد”.

وكان هانتر قد اثار جدلا الاسبوع الماضي بدفاعة عن مجرم حرب مثل غالاغر، في حين أنه اعترف ايضا انه قد التقط صورة مع جثة عراقي وأن العديد من أعضاء الخدمة الآخرين قد قاموا بذلك.