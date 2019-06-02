تعرض لأزمة جديدة.. نجل محمد نجم يناشد الجمهور الدعاء لابيه بالشفاء‎

صدم “شريف” نجل الفنان المصري محمد نجم جمهوره مجددًا، بإعلانه دخول والده في وعكة صحية جديدة بعد ساعات من إفاقته من الغيبوبة التي دخل فيها منذ عدة أيام.

وأكد شريف أن والده قد دخل في مرحلة غيوبة جديدة بعد ساعات من إفاقته من أخرى استمرت معه منذ دخوله المستشفى، مطالبًا جمهوره بالدعاء له في شهر رمضان حتى يعجل الله بشفائه.

وكشف عن أن درجة حرارته المرتفعه هي السبب الرئيس في دخوله في غيبوبة جديدة، مؤكدًا أن الأطباء لم يتوصلوا حتى الآن إلى سبب ارتفاع درجة الحرارة التي أثرت بشكل كبير على حالته الصحية وأفقدته الوعي.

وأشار إلى أن والده أفاق من غيبوبته قبل ثلاثة أيام، ولكن الحرارة المفاجئة التي أصابته أفقدته الوعي ونقلته إلى غيبوبة جديدة، مشيرًا إلى أن حالته غير مستقرة وسط محاولات طبية لإنقاذه.

كان الفنان الكوميدى محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية قد أصيب بجلطة دماغية الأسبوع قبل الماضى دخل على إثرها أحد مستشفيات الدقي، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير.

ويذكر أن الفنان محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات ”عش المجانين“، ”أعقل يا مجنون“، ”عبده يتحدى رامبو“، ”أولاد دراكولا“، ”البلدوزر“ وغيرها.