الاستثمار السعودي يتصدر دول الخليج في ملكية الأوراق المالية الاردنية

وصلت قيمة ملكية الاستثمار السعودي من الأوراق المالية حوالي 1.02 مليار دينار في شهر نيسان الماضي، محققا الصدارة خليجيا لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية بتلك الفترة.

واستنادا لإحصائيات مركز إيداع الأوراق المالية، فقد حل بالمرتبة الثانية في ذلك الشهر الاستثمار الكويتي، ثم القطري، فالبحريني، تلاه الاستثمار الإماراتي، ثم العُماني.

وكشفت الاحصائيات التي أعلنها «مركز الإيداع» أن قيمة الأوراق المالية في الشهر الماضي المملوكة سعوديا بلغت حوالي 1.02 مليار دينار، لنحو 387.7 مليون ورقة مالية. بينما بلغت قيمة ملكية الاستثمار الكويتي للأوراق المالية زهاء 854.17 مليون دينار، لنحو 218.7 مليون ورقة مالية.

ووصلت في نيسان الفائت قيمة الملكية القطرية من الأوراق المالية لما يربو على 810.73 مليون دينار، لحوالي 183.68 مليون ورقة مالية. بينما كانت قيمة الأوراق المالية المملوكة بحرينيا زهاء 660 مليون دينار، لنحو 347.25 مليون ورقة مالية.

وعلى صعيد الاستثمار الإماراتي، فقد بلغت في نيسان الفائت قيمة ملكيته من الأوراق المالية نحو 252.32 مليون دينار، لحوالي 126.68 مليون ورقة مالية. فيما بلغت قيمة الملكية العُمانية للأوراق المالية زهاء 106.18 مليون دينار، لنحو 19.22 مليون ورقة مالية.

ووفقا لاحصائيات «مركز الإيداع» فإن إجمالي عدد المساهمات الاستثمارية الخليجية بلغت في نيسان الماضي زهاء 6.77 ألف مساهمة.