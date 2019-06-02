الدفاع الجوي السوري يتصدى لغارات إسرائيلية فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 3 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح/ فيديو
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جرينتش+2 05:31
اصابات واعتقالات لدى اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال لـباحات الأقصى

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