أمير قطر يلتقي وفداً من حركة حماس برئاسة خالد مشعل

استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امس السبت، وفدا من حركة “حماس”، في مكتبه بقصر البحر في الدوحة.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى “آخر التطورات على الساحة الفلسطينية”، فيما أكد آل ثاني على “موقف دولة قطر الثابت والداعم للأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الوفد الفلسطيني أعرب عن شكره لأمير قطر على الدعم المتواصل الذي تقدمه بلاده للشعب الفلسطيني كافة، لا سيما في قطاع غزة.

وحضر اللقاء كل من خالد مشعل، رئيس حركة حماس السابق، وكل من موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وعزت الرشق، وحسام بدران، من قادة حماس.

يذكر أن قطر أعلنت في شهر مايو/ ايار المنصرم عن تخصيص مبلغ 480 مليون دولار للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة “لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الحياتية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتراجع الدعم الدولي”.