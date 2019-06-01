مشيداً بالعلاقة مع سوريا وايران وحزب الله.. النخالة يعلن جاهزية المقاومة لقصف اسرائيل بالف صاروخ يومياً

كشف الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، زياد النخالة، امس الجمعة، أن “المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تضرب أكثر من 1000 صاروخ في اليوم على اسرائيل على مدى شهور”.

وشدد النخالة في مقابلة له على قناة “المنار” اللبنانية، على أن “المقاومة الفلسطينية تمتلك القدرة على ضرب أي هدف داخل الكيان الإسرائيلي، ولا يوجد أي خطوط حمراء في المعركة مع إسرائيل، وأي عدوان على غزة سيترتب عليه قصف كل المدن الإسرائيلية بما فيها تل أبيب ولا نخشى النتائج”.

وأضاف أن “الشعب الفلسطيني مستعد أن يستمر في الكفاح والمقاومة وهو جاهز للمواجهة ولا يستطيع أحد أن ينتزع منه حقه في فلسطين”.

وأكد أن “محور المقاومة هو محور واحد في مواجهة المحور الآخر ولا يوجد خطوط حمراء بين أي طرف وآخر في تبادل الخبرات وبفضل الأخوة في الجمهورية الإسلامية وما يقدمونه من خبرات ودعم في هذا المجال”.

وقال إن “حزب الله تاريخياً حافظًا للملف الفلسطيني وعلاقاتنا تاريخية مع الحزب ولا خطوط حمراء بيننا وأوكد أننا في السلم وفي الحرب متضامنون مع حزب الله وسوريا جزء من هذا المحور ولها دور كبير في مواجهة إسرائيل”.