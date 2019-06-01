غرفتا عمليات بمركز وزارة التربية وادارة الامتحانات لمتابعة سير امتحان التوجيهي

شكلت وزارة التربية والتعليم غرفتي عمليات إحداها في مركز الوزارة وأخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لعام 2019.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد انه انيط بالغرفتين متابعة مجريات سير الامتحان واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من قاعات الامتحانات والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي، إضافة إلى إعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت بشأنها.

واتاحت الوزارة امكانية التواصل مع غرف العمليات على ارقام الهواتف التالية :خلوي: 0795080510، 0796757671، 0778868681، 0777222151 وأرضي: 065699916، وفاكس 065666492.

يشار بهذا الخصوص ان وزارة التربية والتعليم كانت قد اكدت أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة 2019، التي تبدأ في الحادي عشر من شهر حزيران الجاري وتنتهي في الأول من تموز المقبل.

وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحاً، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وأشار الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، إلى جملة من الرسائل والإرشادات التي وجهتها الوزارة للطلبة، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم.

وتضمنت الإرشادات دعوة الطلبة للحضور إلى قاعة الامتحان قبل بدء الامتحان بوقت كاف، واصطحاب بطاقة الجلوس والهوية الشخصية أو جواز السفر يومياُ الى قاعة الامتحان، وعدم اصطحاب أي من أجهزة الهواتف الخلوية، والساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها إلى قاعة الامتحان، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان .

كما تضمنت الإرشادات كذلك ضرورة معرفة الطلبة مكان قاعة الامتحان والوقت اللازم للوصول إليها، والتأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة، والالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان.

يذكر أنه سيتقدم للامتحان نحو 160 ألف مشترك ومشتركة، حيث خصصت الوزارة 513 مدرسة لعقد الامتحان اشتملت على 1469 قاعة امتحانية.