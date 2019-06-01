ضبط ربع مليون كروز دخان ومليون حبة كبتاجون على معبر جابر الشهر الماضي

ضبطت الكوادر الجمركية في مركز جمرك جابر خلال شهر مايو / آيار الماضي 250 ألف كروز دخان، إضافة إلى مليون حبة كبتاجون مخدرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية .

كما جرى ضبط 12862 سيجارة إلكترونية مع لوازمها.

وفي بيان صحافي صدر اليوم السبت قالت دائرة الجمارك إن الحاصلات الجمركية للمركز بلغت مليون وثلاثين ألف دينار، وسجل المركز 2400 بيانا جمركيا بكافة أوضاعه الجمركية.

كما بلغت حاصلات قضايا التهريب 72 ألف دينار بعدد 22 قضية تهريب، في حين بلغت حاصلات قضايا المخالفات 39 ألف دينار بعدد 138 قضية.

كما تعامل مركز جمرك جابر خلال شهر مايو/ أيار الماضي مع 37 ألف مسافر (قادمين – مغادرين )، في حين بلغت أعداد الشاحنات القادمة والمغادرة للمركز ما يقارب 4500 شاحنة.

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