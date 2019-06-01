أحلام تستعد لاحياء حفل غنائي جديد بمناسبة عيد الفطر في السعودية

تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي كبير في المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، إذْ شاركت متابعيها عبر ”إنستغرام“، و“تويتر“، صورة لها، كشفت فيها عن موعد الحفل، المقرر 8 يونيو/حزيران المقبل، في مدينة جدة.

ووعدت أحلام، الجمهور السعودي بـ“ليلة تاريخية“، تليق بجمهورها في الحفل، منوهة إلى أن باب الحجوزات سيتم فتحه قريبًا، دون الإعلان عن مكان استضافة الحفل.

وكتبت المطربة الإماراتية: ”أنتظركم جمهوري الكبير الأسبوع المقبل يوم السبت في جدة، بتاريخ ٨ من شهر يونيو/حزيران الجاري رابع أيام العيد بإذن الله وأوعدكم بحفل يليق بجمهوري، قريبًا تفتح أبواب الحجوزات انتظرونا“.

ويعد هذا الحفل هو الثالث على التوالي لأحلام، في السعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات بالمملكة، في الرياض، أقيما يومي 21 و22 آذار/مارس.

وتشهد السعودية، خلال عيد الفطر، نشاطًا فنيًا مكثفًا إذ تقام عدة حفلات غنائية في مُدن المملكة، حيث تنظم شركة روتانا 7 حفلات يحييها 13 مطربًا عربيًا.