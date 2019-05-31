غادة عبد الرازق ترفض العمل مع هيفاء وهبي لان لكل منهما نجوميتها

أدلت الفنانة غادة عبد الرازق بعدد من التصريحات المثيرة للجدل خلال إستضافتها بأحد البرامج الإذاعية، حيث أكدت أنها لن تعمل مع النجمة هيفاء وهبي، لأن لكل منهما نجوميتها الخاصة، ومن الصعب إيجاد عمل يرضيهما معاً.

ونفت وجود أي خلافات بينها وبين إلهام شاهين، بل أكدت أنها من الفنانات اللواتي تعتز بصداقتهن.

وكشفت غادة عن الأدوار التي تتمنى تقديمها، وقالت :” أتمنى تقديم عدد من الشخصيات كشجرة الدر وحتشبسوت”.

ومن أبرز الشائعات التي حرصت غادة على نفيها خلافها مع المخرج محمد سامي حيث أكدت انها حرصت على تهنئته بمسلسل “ولد غلابة” الذي يتولى مهمة إخراجه.