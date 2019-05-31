الحكومة توعز بتثبيت اسعار المشتقات الرئيسية خلال الثلث الأول من شهر حزيران

بتوجيه من مجلس الوزراء، قررت لجنة تسعير المحروقات في اجتماعها المنعقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية (البنزين بأنواعه والديزل) للفترة من 1-10 حزيران المقبل كما هي عليه في شهر أيار الحالي.

وبذلك تبقى الأسعار المحلية للمشتقات الرئيسية للثلث الأول من شهر حزيران المقبل كما هي عليه في تسعيرة شهر أيار الحالي، ويأتي توجيه الحكومة هذا التزاماً منها بقرارها بعدم رفع السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها المشتقات النفطية.

ويبقى سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال الثلث الأول من شهر حزيران المقبل 750 فلسا/لتر والبنزين (95) 1000 فلس/لتر، و السولار 610 فلسات/لتر. وفي الوقت ذاته ، يبقى سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة، في حين يتم تعديل تسعيرة باقي المشتقات النفطية وفقاً لآلية التسعير المعمول بها ، على أن تعاود اللجنة الاجتماع في 10 حزيران 2019 لعكس الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية على الفترة ما بين 11-30 حزيران المقبل.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد أوعزت للجنة التسعير في نهاية شهر نيسان الماضي بتثبيت أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة شهر أيار الحالي كما هي عليه في شهر نيسان وذلك لعدم رفع اسعار السلع الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك.

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