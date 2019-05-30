ازمة كيانية وليس ازمة ديموقراطية.. الكنيست يحل ذاته ويقرر إجراء انتخابات في ايلول بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة
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 وداعاً أيها السلاح

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