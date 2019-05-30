قاتل الله الفضوليين.. تجسست على الجيران فعلق رأسها بحديد الباب

يقول المثل: “من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه”، وهذا ما حدث مع امرأة كولومبية متطفلة، علق رأسها في حديد باب الجيران وهي تحاول أن تتجسس عليهم.

وذكرت التقارير أن هذه المرأة الفضولية كانت تحاول التجسس على القاطنين في المنزل المجاور بمقاطعة ريزارالد الكولومبية، وحشرت رأسها عبر القضبان الحديدية للباب لتتمكن من سماعهم.

إلا أن الأمور سارت على غير ما تشتهي هذه المرأة، عندما وجدت نفسها عالقة لمدة 5 ساعات، ولم تتمكن من إخراج رأسها، إلا بعد وصول رجال الإطفاء، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتظهر إحدى الصور، التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، أحد رجال الإطفاء يبتسم، وهو يضع قطعة من القماش بين رأس المرأة وبين حديد الباب محاولاً إخراجها، وفي صورة أخرى يظهر رجل إطفاء آخر وهو يسحب رأسها من بين القضبان الحديدية.