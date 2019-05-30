عدّاد في شارع فلسطين بطهران يفيد بزوال اسرائيل بعد 7705 ايام

نصبت إيران عدّاداً في شارع فلسطين وسط العاصمة الايرانية طهران، يحسب الأيام المتبقية حتی زوال الكيان الاسرائيلي.

وذكرت قناة “العالم”، أن العداد وصل الی عدد 7705، مبشراً بزوال هذا الكيان من الوجود بعد 7705 ايام.

ويستند العداد علی تصريح من قائد الثورة الاسلامية أية الله السيد علي الخامنئي والذي أكد أن الكيان الصهيوني، لن يكون موجوداً بعد 25 عاماً.

وكُتبت اللوحة بثلاثة لغات هي الفارسية والعربية والانجليزية.

وتم نصب هذه اللوحة امام السفارة الاسرائيلية السابقة الذي اخلاها الامام الخميني من الاسرائيليين بعد انتصار الثورة الاسلامية وسلم مفاتيحها لمنظمة التحرير الفلسطينية.