رئيس وزراء قطر، وليس الامير، سيشارك في القمة الخليجية بالسعودية اليوم

يشارك رئيس الوزراء القطري في القمة التي تعقد اليوم الخميس في السعودية لبحث التوترات بين دول الخليج، في اول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة التي قادتها الرياض ضد الدوحة قبل عامين.

وذكرت شبكة الجزيرة القطرية على موقعها أن “رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة التي ستعقد الخميس”.

وجاء على موقع الشبكة ان “مصدرا رفيع المستوى صرح حصريا للجزيرة امس الأربعاء أنه سيتم عقد لقاءات مباشرة بين الشيخ عبد الله ومسؤولين كبار من السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول، خلال الاجتماع الذي يبدأ الخميس”.

وسيتزامن اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي مع اجتماع مسؤولين من الجامعة العربية. ويتوقع أن يناقش الاجتماعان التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج من جهة اخرى.

إلا أنه “من غير المرجح أن يشارك” أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام”، بحسب الجزيرة.

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