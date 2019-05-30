تورّم القدمين.. اسبابه كثيرة واخطاره متنوعة بين البسيطة والمتوسطة والقاتلة  

يحدث تورّم القدمين أو اليدين نتيجة احتباس السوائل حول أنسجة مفصل الأنكل أو الرسغ. ويعالج الجسم نفسه عادة من التورّم الخفيف، وتوجد عدة أسباب صحية يمكن أن تسبب التورّم المتوسط والشديد، ويتطلّب الأمر تدخلاّ طبياً عندما يكون التورّم علامة على مشكلة صحية.

إليكم أهم أسباب تورّم القدمين واليدين:

يحدث التورّم بسبب نقص بعض المغذيات في الجسم، مثل: الحديد، والكالسيوم، وفيتامين “أ” أو “د” أو “ب”، أو نتيجة زيادة أكل الملح

وقد يحدث التورّم بسبب الحمل والتغيرات الهرمونية التي تصاحبه.

وتسبب بعض أدوية ارتفاع الضغط التورّم، وكذلك بعض الأدوية التي تعالج الالتهابات لدى مرضى السكري.

ويعتبر التورّم أيضاً من علامات انسداد أحد الشرايين في الساق، ويكون التورّم أكثر في الساق المصابة (ينبغي في هذه الحالة مراقبة علامات الجلطة).

كما يعتبر تورّم القدمين من أعراض ضعف وظائف الكلى والكبد، وعدم قدرة الجسم على التخلّص من السوائل بالشكل الطبيعي.

وقد يكون تورّم القدمين والساقين واليدين من أعراض بعض أمراض المناعة الذاتية، كما يرتبط التورّم بالإفراط في تناول ملح الطعام.

إذا كان التورّم خفيفاً إلى متوسط، ولم تسببه إصابة، فقد يكون السبب نقص بعض المغذيات في الجسم، مثل: الحديد، والكالسيوم، وفيتامين “أ” أو “د” أو “ب”.

وبالنسبة لحالات التورّم الخفيف المتكرّرة لدى النساء، قد يرجع سببها إلى اضطرابات الدورة الشهرية، أو قد يرتبط الأمر بالتعرّض لصدمات نفسية أو اعتداء جسدي.

اخيراً، إذا كان التورّم مصحوباً بأعراض مثل: نقص العرق، وبرودة الجسم، وجفاف اليدين، والإمساك فقد يكون السبب خللاً في نشاط الغدة الدرقية.